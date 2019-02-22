Кремль оценил эволюцию заявлений США о выводе войск из Сирии

Москва с интересом наблюдает и анализирует эволюцию позиции Вашингтона по поводу возможного вывода американских войск из Сирии, ситуация остается неясной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы пока не понимаем, о чем идет речь», – сказал представитель Кремля, комментируя сообщения о том, что США могут оставить в Сирии миротворческий контингент в составе 200 человек, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что сначала Вашингтон заявлял одно, а сейчас «поступают новые корректировки». «Иногда мы слышим разные заявления из разных ведомств [в Вашингтоне], поэтому мы с большим интересом и с тщательным вниманием наблюдаем за тем, как эволюционирует позиция США по этому вопросу, и в настоящий момент анализируем все эти заявления», – подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что после вывода американских войск из Сирии Соединенные Штаты намерены оставить в этой стране «небольшой миротворческий контингент».