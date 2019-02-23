В парламенте Венесуэлы заявили о разгоне протестующих слезоточивым газом

В Национальной ассамблее (парламенте) Боливарианской Республики, главой которой является лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, пожаловались на разгон протестующих слезоточивым газом.

По информации местного издания El Nacional, столкновения с нацгвардией Венесуэлы происходят в небольшом городе Санта-Элена-де-Уайрен, в 15 км от границы с Бразилией, передает ТАСС.

Поводом для противостояния стала попытка местных жителей блокировать движение бойцов Нацгвардии к границе. В соцсетях появились фото, на которых запечатлены размещенные на дорогах баррикады.

Издание утверждает, что национальная гвардия Венесуэлы якобы применила слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон.

Накануне депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Америко де Грациа заявлял, что венесуэльская армия столкнулась с аборигенами на границе с Бразилией, в районе Сан-Франсиско-де-Юруани. В результате, по его словам, погибли два представителя пемонов, еще 14 человек были ранены, а генерал Нацгвардии Венесуэлы был захвачен индейцами.

Отметим, США пообещали наказать Венесуэлу за применение силы против гражданских лиц.