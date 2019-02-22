Варшава обвинила Киев в попытке строить идентичность на «фальшивых образах»

Замминистра иностранных дел Польши, кандидат на пост посла Варшавы в Киеве Бартош Чихоцкий заявил, что Украина пытается построить идентичность на «упрощенных и часто фальшивых образах прошлого», поскольку в современном сознании украинского общества «отсутствуют однозначные объединяющие элементы».

Чихоцкий выразил сомнение, что «украинская политическая элита осознает последствия установления моратория на поиск и эксгумацию останков польских жертв конфликтов и репрессий», погибших на территории современной Украины в разные годы, передает РИА «Новости».

«На основании многих разговоров я убежден, что политические деятели Киева не интересуются историческим аспектом процесса идентификации, а инстинктивно реагируют контратакой в ситуации, которая, с нашей точки зрения, не имеет ничего общего с силой», – заявил замглавы МИД Польши.

«Мы приучили Украину к тому, что не настаиваем на своих интересах, что ей разрешено больше», – цитирует польского политика РАР.

Обращаясь к украинским политикам, замглавы МИД Польши подчеркнул, что «Европа не состоит только из Германии, и следует заботиться об отношениях с ближайшими соседями».

Чихоцкий недавно получил положительную оценку своей кандидатуры от комиссии по иностранным делам сейма Польши.

Напомним, в декабре минувшего года президент Польши Анджей Дуда решил отозвать посла на Украине Яна Пекло с 1 февраля 2019 года.