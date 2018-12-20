Польский президент решил отозвать посла на Украине

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20 декабря, четверг | Последнее обновление — 17:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Краснодарском крае истребитель уронил топливные баки на автошколу
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Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам
Киев огрызнулся на просьбу США
Чего не хватает новому закону о защите животных
«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Индекс ностальгии по СССР снова рванул вверх
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наше общество творит себе новый миф об очередной «России, которую мы потеряли», об еще одном утраченном благословенном граде Китеже, о канувшей в Лету стране великой справедливости и всеобщего благополучия. Подробности...
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Русским разрешили не «фильтровать базар»
Егор Холмогоров, Публицист
Статью 282 УК РФ частично отменят. Но любая толерантность и взаимоуважение, любое смягчение нравов возможны только в государстве едином и нерасколотом. Дважды за ХХ век мы эту истину упустили. Не дай Бог нам повторить в третий. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн
Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
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Нужно ли отправлять Ту-160 в музей
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Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель
В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»Подробности...
Названа «Мисс Вселенная – 2018»
Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого годаПодробности...
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Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете
Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолетеПодробности...
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