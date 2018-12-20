Польский президент решил отозвать посла на Украине

Президент Польши Анджей Дуда решил отозвать посла на Украине Яна Пекло с 1 февраля 2019 года.

Решение главы государства было опубликовано в «Официальном вестнике», передает ТАСС.

Пекло был назначен на должность в 2016 году, после чего среди членов правящей в Польше партии «Закон и справедливость» возникли споры, сообщают польские СМИ.

Дело в том, что Пекло допускал различные высказывания по теме УПА* (запрещена в России) и Волынской трагедии 1943 года.

«Я не вижу ничего плохого в том, что Украина хочет почтить людей, сражавшихся с коммунистическим режимом. Тогда случился эпизод братоубийственной борьбы между украинцами и поляками, дошло до волынского преступления. Но это только часть истории УПА, у которой есть и другие страницы, которые мы не хотим замечать», – говорил Пекло изданию «Дзенник Польски».

Ранее руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что жертвы преступлений нацистов и их наследники будут подавать иски в международные суды против Украины после принятия Верховной радой закона о признании участниками боевых действий ветеранов запрещенной в России ОУН*-УПА*.