Еврейский комитет обвинил власти Украины в отрицании Холокоста

Жертвы преступлений нацистов и их наследники будут подавать иски в международные суды против Украины после принятия Верховной радой закона о признании участниками боевых действий ветеранов запрещенной в России ОУН*-УПА*, заявил руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Подобными законами современная Украина принимает на себя ответственность за военные преступления, совершенные этими формированиями, и которые не имеют срока давности, и открывает путь для подачи международных исков к Украине жертвами этих преступлений и их наследниками», – заявил Долинский в своем Facebook.

Он отметил, что в результате причисления членов ОУН*-УПА* к участникам боевых действий военные преступники получат не только почести, но и льготы.

«Участниками боевых действий и ветеранами со всеми льготами теперь будут считаться служащие Украинской вспомогательной полиции – члены ОУН, которые приняли самое активное участие в организации и практической реализации убийства полутора миллионов украинских евреев», – подчеркнул Долинский.

Он отметил, что участники этой организации сформировали затем так называемую Украинскую повстанческую армию* и «осуществили массовое убийство десятков тысяч ни в чем не повинных мирных поляков, известное как «Волынская резня», которое в Польше признано геноцидом».

По словам Долинского, принятый украинским парламентом закон – «отрицание Холокоста, фальсификация истории, глумление над памятью миллионов невинных жертв различных национальностей, вопиющее презрение к своей стране, своему народу и его европейскому выбору».

6 декабря рада приняла закон, согласно которому боевики ОУН-УПА признаются участниками боевых действий, за его принятие проголосовали 236 депутатов. Ранее участниками боевых действий признавались только те боевики, которые воевали против фашистов в 1941-1944 годах и были реабилитированы как жертвы политических репрессий. Теперь этот статус есть и у тех, кто после освобождения Украины в 1944 году вел подрывную деятельность против государственной власти СССР до 1956 года.