Рада решила признать членов УПА участниками боевых действий

Верховная рада приняла закон, согласно которыму члены Украинской повстанческой армии* (УПА*; организация запрещена в России) признаются участниками боевых действий.

Участниками боевых действий будут признаны, в частности, члены УПА* атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь» (организация запрещена в России) и подразделений Организации украинских националистов (ОУН*; организация запрещена в России), сообщает «112 Украина».

За принятие закона проголосовали 236 депутатов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко узаконил бандеровское приветствие «Слава Украине!» – «Героям слава!», назвав его сакральным.