Порошенко узаконил бандеровское приветствие в ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в устав украинской армии, в которых вводится бандеровское приветствие «Слава Украине!» – «Героям слава!».

«Такой подход подсказывает и направление обновления воинских уставов. Первые шаги мы уже сделали несколько недель назад, когда парламент поддержал предложения президента по изменению военных уставов относительно воинского приветствия, принял закон, и я его подписал. «Слава Украине» сегодня естественно для каждого украинского воина и гражданина», – сказал Порошенко, выступая перед военнослужащими в Хмельницкой области, передает ТАСС.

Теперь строевой устав ВСУ предусматривает приветствие «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!». Также и в уставе внутренней службы и строевом уставе обращение «товарищ» заменены на «пан или пани».

Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования.

Приветствие «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!» использовались Организацией украинских националистов (ОУН*) и Украинской повстанческой армии* (УПА*) (запрещены в России). Обе организации сотрудничали с фашистской Германией.

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