Появилось видео из квартиры подозреваемого в оргиях со школьницами активиста

В Сети опубликована видеозапись из квартиры 18-летнего активиста молодежного оппозиционного движения «Весна» Владимира Казаченко, накануне арестованного решением Калининского районного суда Санкт-Петербурга в связи с подозрениями в групповом разврате несовершеннолетних и употреблении наркотиков.

Накануне стало известно, что стражи порядка задержали 18-летнего друга Казаченко и 14-летнюю девочку, их заподозрили в употреблении наркотиков – по некоторым данным, у молодого человека при себе оказался амфетамин. Сам активист утверждает, что сверток с веществом бежевого цвета ему якобы подбросили.

У школьницы при себе наркотических средств не было, но она рассказала стражам порядка, что состоит в интимных отношениях с молодым человеком. В ее телефоне нашли фотографии, на которых запечатлены подростковые оргии. На одном из кадров засветился Владимир Казаченко – на фото он запечатлен с двумя обнаженными несовершеннолетними школьницами, они лежат на кровати под плакатом «Навальный-2018».

Как сообщает «РЕН ТВ», в телефоне у девочки обнаружили и провокационное видео. На нем запечатлен молодой человек в нижнем белье, который под музыку Вивальди заявляет: «Я люблю две вещи: классическую музыку и секс».

Журналисты телеканала 78.ru побывали на той самой комнате, где были сделаны скандальные фотографии и видеозапись. На стенах портреты любимого блогера и его лозунги.

Бабушка Владимира Казаченко рассказала, что знала о политических пристрастиях своего внука и поддерживала его. По ее словам, в комнате постоянно собиралась молодежь, в том числе и Вадим Тишкин – второй фигурант уголовного дела.

Часто молодые люди запирались даже от бабушки. «Я не знаю, чем они занимаются. Они просто смотрят телевизор, потом читают Пушкина. Все любят Пушкина, все время Пушкина мне декламируют», – рассказала женщина.

18-летний активист движения «Весна» Владимир Казаченко уже задерживался стражами порядка. В частности, это происходило на несогласованной акции в поддержку активистки «Открытой России».