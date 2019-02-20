Против активистов движения «Весна» завели дело о совращении несовершеннолетней

Во вторник, 19 февраля, Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о совращении несовершеннолетней в отношении жителей Северной столицы Вадима Тишкина и Владимира Казаченко, активиста молодежного движения «Весна».

Дело заведено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пишет nospress.ru.

О задержании Тишкина и его 14-летней спутницы по подозрению в незаконном обороте наркотиков стало известно во вторник. В кармане у молодого человека обнаружили сверток с веществом бежевого цвета. Молодой человек утверждает, что пакет ему якобы подбросили.

Следствие установило, что совершеннолетние Тишкин и Казаченко около пяти часов вечера 18 февраля привели в квартиру последнего двух несовершеннолетних девушек в возрасте 14 и 17 лет, после чего совершили с 14-летней школьницей действия сексуального характера, предварительно склонив девушку к употреблению наркотиков. Половой акт участники снимали на камеру мобильного телефона несовершеннолетней, который она предъявила для осмотра правоохранительным органам.

Казаченко и его малолетняя спутница являются активистами молодежного движения «Весна», отмечает издание.

В статье говорится, что 19 февраля в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга в отношении Казаченко должны были рассматриваться административные дела по мелкому хулиганству и нарушению порядка проведения публичных мероприятий за проход 9 февраля по проезжей части Невского проспекта с использованием средств агитации и пиротехники и создание аварийной обстановки. Заседание не состоялось по причине задержания Казаченко.

В отношении Тишкина и Казаченко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На кадрах, обнаруженных следствием на телефоне несовершеннолетней, с которой имели сексуальную связь Казаченко и Тишкин, видно, что над кроватью в комнате, где было совершено преступление, плакат штаба Алексея Навального, призывающий выбирать «больницы и дороги, а не дворцы чиновников».

В начале февраля Фрунзенский районный суд Петербурга обязал координатора местного «штаба» блогера Алексея Навального Дениса Михайлова и пресс-секретаря движения «Весна» Богдана Литвина выплатить 7,3 млн рублей для возмещения ущерба, нанесенного имуществу города в ходе акции «Он нам не царь» в мае 2018 года.