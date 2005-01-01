«Зенит» вышел в 1/8 финала Лиги Европы по футболу

Российский футбольный клуб «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал побуду над турецким «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира.

Встреча, на которой присутствовало более 50 тыс. болельщиков, завершилась победой российской команды со счетом 3:1, передает ТАСС.

У «Зенита» забили Магомед Оздоев, открывший счет в матче, и Сердар Азмун, оформивший дубль. У турецкой команды отличился Мехмет Топал.

Напомним, 12 февраля матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» завершился победой турецкого клуба.

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 22 февраля в швейцарском Ньоне.