«Зенит» проиграл «Фенербахче» в Лиге Европы

Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» завершился победой турецкого клуба.

«Фенербахче» на поле в Стамбуле победил со счетом 1:0, гол забил Ислам Слимани, передает ТАСС.

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак не смог реализовать пенальти.

В Лиге Европы «Зенит» не выигрывал на чужом поле уже восемь матчей. Команды снова встретятся 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Матч начался с минуты молчания, посвященной памяти аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

В январе самолет, на котором летел футболист валлийского клуба «Кардифф», потерпел крушение над Ла-Маншем. Обломки были обнаружены на дне пролива в понедельник, тело футболиста извлекли в пятницу.