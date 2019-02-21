Украина собралась обратиться в Международный уголовный суд из-за Крымского моста

Прокуратура Украины намерена подать жалобу в Международный уголовный суд из-за строительства Крымского моста, заявил руководитель так называемой прокуратуры Крыма Гюндуз Мамедов.

«Сейчас проводится эколого-инженерная экспертиза – мы хотим установить, действительно ли это влияет на экологическую среду Азовского и Черного морей. После экспертизы мы собираемся обратиться в Международный уголовный суд», – передает слова Мамедова РИА «Новости».

Украинская прокуратура уже открывала дело по статье «Нарушение правил экологической безопасности», поручение подать на Россию в суд из-за «экологического ущерба» было дано еще в 2017 году.

В феврале украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ущерб от Крымского моста и ситуации в Азовском море для Украины составил якобы около 360 млн долларов.

При этом на Украине открыто говорят о возможности уничтожения Крымского моста.