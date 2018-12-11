Депутат Рады предсказал уничтожение Крымского моста

Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук в прямом эфире заявил, что Крымский мост обязательно будет уничтожен диверсантами, инопланетянами или другими силами.

«Мы находимся в состоянии войны! Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог... Я не буду обговаривать в эфире, кто это сделает. Так или иначе, он будет уничтожен. Будем надеяться, что это будет стихийное бедствие», – заявил депутат в прямом эфире ObozTV.

Он окрестил Крымский мост «вратами ада» и подчеркнул, что объект является вражеской транспортной инфраструктурой, на постройку которого Украина разрешения России не давала.

Мосийчук уверен, что Россия мешает свободному сообщению между Черным морем и Азовским. В качестве примера он привел недавний инцидент с «захватом» украинских военных кораблей и их моряков в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября украинские корабли нарушили российскую границу, совершая опасные маневры и не подчиняясь требованиям пограничников. В результате они были задержаны российской стороной. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что речь идет о сознательной провокации, сто подчеркнули и показания моряков.