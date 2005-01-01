Вяльбе раскритиковала Губерниева за резкие оценки

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе нелестно высказалась о работе спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Я не против того, чтобы комментировал Губерниев. Но позволить ему жить в нашей команде, увольте. Дима, безусловно, талантливый, распиаренный комментатор, но он эту грань часто переступает», – цитирует Вяльбе Sports.ru. По ее мнению, оценки Губерниева слишком жесткие, могут обидеть и оскорбить их адресатов открыто.

В частности, Вяльбе возмутил эпизод, когда Губерниев назвал французского биатлониста Мартена Фуркада свиньей после того, как тот отказался жать руку россиянину Антону Логинову.

«Редактор канала должен как минимум сделать замечание», – считает она.

В 2011 году Дмитрий Губерниев, обсуждая в студии во время перерыва матча «Спартак» – ЦСКА травму Игоря Акинфеева, не знал, что прямая трансляция разговора идет в интернете. В итоге болельщики услышали оскорбительные высказывания.