ЦБ предложил снизить комиссию при оплате картами

Банк России предлагает снизить межбанковскую комиссию при оплате картами товаров и услуг в социальных категориях.

Речь идет о тарифах в аптеках, транспорте, магазинах в секторах образования и медицины. Большинство торговцев платят за прием карт от 1,5% до 2,5% оборота. Доля межбанковских комиссий начинается от 0,5%, пишет «Экономика сегодня».

Платежная система «Мир» также поддерживает снижение комиссий в социально значимых сегментах. «Альфа-банк» и ВТБ выступают за снижение в аптеках и магазинах детских товаров.

Ранее на этой неделе Центробанк сообщил об увеличении объема хищений с банковских карт на 44% – сумма увеличилась о 1,38 млрд рублей. Число неразрешенных операций с использованием карт также выросло на 31%. Злоумышленники 417 тыс. раз получали доступ к личным средствам клиентов, в основном они использовали мошеннические рассылки и звонки.

Ранее также сообщалось, что в четвертом квартале 2019 года россияне смогут оплачивать товары и услуги по номеру мобильного телефона или QR-коду без использования банковских карт.