Россияне смогут оплачивать покупки в магазинах с помощью номера мобильного

В четвертом квартале 2019 года россияне смогут оплачивать товары и услуги по номеру мобильного телефона или QR-коду без использования банковских карт, следует из презентации Национальной системы платежных карт (НСПК).

Такая возможность появится благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей, пилот которой намечен на второй квартал 2019 года, передает РИА «Новости» слова источники, принимавшего участие в закрытой встрече в Банке России в понедельник.

Он рассказал, что встреча в ЦБ «была посвящена системе быстрых платежей: в следующем году она разворачивается на платежи между физическими и юридическими лицами».

Представители Банка России и НСПК продемонстрировали «клиентские сценарии и явно обозначили амбицию на разворачивание сценария платежа от физического к юридическому лицу через номер телефона или QR-код на кассе».

ЦБ и НСПК изучили опыт Китая в использовании QR-кодов в метро и торгово-сервисных предприятиях.

Отмечается, что для эффективной работы этой системы «ЦБ научился делать межбанковские платежи на корреспондентских счетах онлайн, то есть моментально».

Теперь банкам необходимо «научиться проводить платежи на клиентских счетах также моментально».

Источник выразил уверенность, что новация ударит по классическому эквайрингу, который «может поменяться очень существенно, но бремя на торгово-сервисные предприятия в виде комиссии на эквайринг значительно снизится».

Напомним, осень платежная система Mastercard собиралась тестировать в России технологию оплаты покупок с помощью моргания в видеокамеру любого мобильного устройства.