В работе Skype произошел глобальный сбой

Мессенджер Skype дал сбои на территории почти всего земного шара.

Такие данные опубликовал сайт Downdetector, отслеживающий отключения на популярных интернет-ресурсах мира, передает РИА «Новости».

В первую очередь под сбой попали Япония, США и страны Европы. В итоге более половины пользователей не смогли попасть в аккаунт, 22% испытывают трудности с доставкой сообщений, а 22% на прочие проблемы с сайтом.

В июне 2018 года Ростех представил российский аналог Skype – систему IVA AVES-S. Ее отличает высокий уровень информационной безопасности, и предназначена она в первую очередь для госведомств и промышленности.