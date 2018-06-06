Ростех представил российский «аналог Skype»

Госпоркорация «Ростех» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представила российский аналог мессенджера Skype – систему AVES-S.

Как сообщается на сайте госкорпорации, русский аналог Skype отличает высокий уровень информационной безопасности, поскольку эта система главным образом предназначена для государственных ведомств и промышленности.

Отмечается, что AVES-S подойдет для обмена конфиденциальной информацией, проведения закрытых совещаний и экстренных видеоконференций на случай ЧС. Кроме этого система может использоваться во время слушаний дел в судах – в режиме удаленного присутствия подсудимых.

Новая система, как заявляют в Ростехе, создает защищенные видеоконференции с формате Full HD, позволяет обмениваться сообщениями в чате, дает возможность нескольким сотрудникам одновременно работать над документами, проводить онлайн-опросы, записывать конференции и показывать презентации.

Систему AVES-S разработали в НИИ «Масштаб», входящий в холдинг «Росэлектроника». Стоимость системы ниже по сравнению с зарубежными аналогами, говорится с сообщении.