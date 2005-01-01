Продюсер «Т-34» поблагодарил украинцев за бесплатную рекламу фильма

«Американский зритель – умный, он сам разберется, что к чему», – заявил газете ВЗГЛЯД генеральный продюсер кинокомпании «Марс Медиа», продюсер фильма «Т-34» Рубен Дишдишян, комментируя призыв украинского посольства в США прекратить прокат российского фильма в американских кинотеатрах.

Дишдишян отметил, что новости о предложении запретить прокат вызывают у него удивление и непонимание происходящего.

«При чем здесь политика? Мы сняли хорошее приключенческое кино о силе духа, дружбе, героизме, любви, воле к победе, вере в жизнь. Мне кажется, наш фильм про общечеловеческие ценности, понятные в любом уголке мира, и ничего другого в нем не заложено, никаких скрытых смыслов», – сказал Дишдишян.

Именно поэтому права на «Т-34» купили более 70 стран, а в России фильм посмотрело более 9 млн зрителей», – считает продюсер.

По мнению Дишдишяна, зрители сами должны посмотреть картину и принять решение, какая она – хорошая или плохая, нравится она им или не нравится.

«Я высокого мнения о зрителе и навязывать ему решение довольно странно. Американский зритель – умный, он сам разберется, что к чему. А тем, кто поднял эту волну с запретом на показ, хочу сказать большое спасибо за бесплатную рекламу!» – сказал Дишдишян.

Напомним, украинское посольство в США призвало американские кинотеатры прекратить прокат российского фильма «Т-34». По мнению дипломатов, фильм «популяризирует современную агрессию РФ в мире, жертвой которой стала Украина».

Режиссер Евгений Герасимов отреагировал на попытки Украины запретить фильм.