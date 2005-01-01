Украина призвала отменить прокат фильма «Т-34» в США

Украинское посольство в США призвало американские кинотеатры прекратить прокат российского фильма «Т-34».

По мнению дипломатов, фильм «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны».

На своей странице в Facebook посольство поблагодарило представителей украинской общины, проживающей в США, которым «удалось остановить показы фильма «Т-34» в их городах», а также призвало «других активистов» присоединиться к данному процессу.

Ранее исполнительный директор группы компаний «Киносфера», которая занимается показом российских фильмов в мире, Алексей Первушин заявил, что считает отмену показа картины «Т-34» в американском Бостоне «большей пропагандой», чем приписывают самому российскому кино.

«Т-34» – российский фильм, премьера которого в России состоялась 1 января. По сюжету фильма, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером. Главные роли в ленте, в частности, исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

Картина заняла второе место по сборам в истории российского проката после 1991 года, собрав по итогам трех недель показа 2 млрд 78 млн рублей.