Фильм «Т-34» собрал в России и СНГ более 2 млрд рублей

Военный фильм «Т-34» за последние выходные собрал в кинотеатрах России и стран СНГ 177,3 млн рублей, общие сборы картины по итогам трех недель показа составили 2,078 млрд рублей.

Российский боевик «Т-34» в первую неделю проката собрал 1 млрд рублей. Картина стартовала успешнее, чем фильм «Движение вверх», общие сборы которого насчитывают 3 млрд рублей, сообщает сайт kinobusiness.com.

Премьера фильма «Т-34» состоялась 1 января. По сюжету, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером. Главные роли в ленте исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

На прошлой неделе министр культуры Владимир Мединский возмутился негативными отзывами критиков и историков-любителей в интернете по поводу исторической драмы «Т-34».