Мединский ответил на критику фильма «Т-34»

Министр культуры Владимир Мединский возмутился негативными отзывами критиков и историков-любителей в интернете по поводу исторической драмы «Т-34»; с заявлением он выступил на первом заседании рабочей группы Российского исторического общества по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

«Мне просто возмутительно сейчас читать некоторые отклики наших псевдо-кинокритиков и больших историков-любителей в интернете и на официальных средствах массовой информации по поводу феерически успешного фильма «Т-34», – приводит его слова ТАСС.

Мединский отметил, что самым частым упреком к картине является определение «голливудский». Министр отметил, что не слышал подобных откликов, например, к фильму «Спасти рядового Райана». «Нет ни одного зафиксированного случая, фэнтези стопроцентное, но с полным американским патриотизмом», – подчеркнул он. Глава ведомства также упомянул фильм «Ярость» с Брэдом Питтом.

«Это наша история, ими экранизированная, и мы в полном восторге», – подчеркнул Мединский, добавив, что в данном случае культурные деятели, зрители и сами создатели картин должны правильно относиться к фильмам, подобным «Т-34», и гордиться своей историей.

Премьера фильма «Т-34» состоялась 1 января. По сюжету, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером. Главные роли в ленте, в частности, исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

Министр культуры также не исключил возбуждения уголовного дела в отношении создателей фильма «Русские жены», задержавших его выпуск более чем на три с половиной года. Он подчеркнул, что на создание картины был выделен почти 1 млн долларов по тогдашнему курсу.

Фильм «Русские жены» – психологическая драма, посвященная трудной судьбе советских женщин, переехавших в Албанию в 1950-х, когда после разрыва отношений с СССР многие из них были репрессированы.