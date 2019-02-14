В киноотрасли отреагировали на отмену показа фильма «Т-34» в американском Бостоне

Исполнительный директор группы компаний «Киносфера», которая занимается показом российских фильмов в мире, Алексей Первушин заявил, что считает отмену показа картины «Т-34» в американском Бостоне «большей пропагандой», чем приписывают самому российскому кино.

Он заявил, что впервые за три года столкнулся с подобной ситуацией, а отказ от проката фильма назвал «большей пропагандой, чем та, что приписывают «Т-34», пишет RTVI.

Речь идет о ситуации, сложившейся в Бостоне, где «Т-34» изначально собирались показать в кинотеатре West Newton Cinema. Однако активист украинской группы Arts Against Aggression Дмитрий Смелянский заявил, что «уговорил хозяина кинотеатра» отменить показ.

Кинокритик Егор Беликов отметил, что фильме нет пропагандистского посыла, в нем, по его мнению, не больше пропаганды, чем в голливудской ленте «Спасти рядового Райана». Фильм «Т-34» он считает картиной о переосмыслении войны, где на первый план выдвинули не героев, а танковые бои.

«Здесь наконец-то нет героев, нет святых, здесь простые люди, которые просто занимаются своим делом», – добавил он.

Режиссер Илья Шерстобитов заявил, что стремление «с исступленностью комсомольцев» пытаться запретить фильм, чтобы ни у кого другого не было другого мнения, непродуктивно. Сама картина, по его словам, сделана по голливудским канонам.

Отметим, что общие сборы картины по итогам трех недель показа составили 2 млрд 78 млн рублей.