Режиссер Герасимов отреагировал на попытки Украины запретить в прокате США фильм «Т-34»

«Бандеровцы у власти Украины пытаются заретушировать подвиг, совершенный нашим народом, но думаю, американцы оценят художественные достоинства фильма», – заявил газете ВЗГЛЯД режиссер, председатель комиссии Мосгордумы Евгений Герасимов, комментируя призыв украинского посольства в США прекратить прокат российского фильма «Т-34» в американских кинотеатрах.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает, что попытки переиначить историю России происходят сегодня практически во всем мире.

«Многие страны, включая Украину и Америку, рассказывают о России совершенно другую историю, абсолютно не относящуюся к подвигу, который совершили наши отцы и деды, всячески пытаясь препятствовать распространению правды. На Украине не дают отмечать святые для нас даты: начало ВОВ, день Победы, контрнаступление под Москвой и Курскую дугу», – отметил Герасимов.

Депутат назвал «Т-34» ярким и правдивым фильмом, который рассказывает о героизме советского народа, объединившего в своих рядах людей разных национальностей для борьбы с фашизмом.

«Бандеровцы у власти Украины пытаются заретушировать подвиг, совершенный нашим народом, но думаю, американцы оценят художественные достоинства фильма. Раз его уже заявили в прокате и он пользуется большим интересом у зрителей, его посмотрят, тем более, что огромное количество фильмов сегодня доступно в интернете», – заключил депутат.

Напомним, украинское посольство в США призвало американские кинотеатры прекратить прокат российского фильма «Т-34». По мнению дипломатов, фильм «популяризирует современную агрессию РФ в мире, жертвой которой стала Украина».