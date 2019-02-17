Белоруссия решила скорректировать план обороны

До конца 2019 года Белоруссия планирует скорректировать план обороны государства, который будет действовать в течение ближайших пяти лет, заявил министр обороны республики Андрей Равков.

По словам главы оборонного ведомства Белоруссии, «работа уже начата, она ведется, к концу года главе государства будет представлен уточненный план обороны», который «в полном объеме предусматривает все положения новой Военной доктрины», передает ТАСС.

Также, по его словам, год будет «сложным» в связи с теми мероприятиями, в которых будут принимать участие ВС республики.

«Это и совместное учение с Российской Федерацией «Щит Союза-2019», которое пройдет на территории России, это и участие в обеспечении безопасности проведения Европейских игр, это и подготовка и проведения парада в честь 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков», – отметил министр обороны Белоруссии.

«Нынешний год является для нас знаковым в военном планировании», – резюмировал глава Минобороны Белоруссии.

Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным назвал условия для возможного объединения двух стран.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции белорусского лидера по этому вопросу.