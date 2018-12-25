Лукашенко назвал условия для объединения России и Белоруссии

Лидеры России и Белоруссии готовы идти в объединении своих стран настолько далеко, насколько готовы к этому сами граждане, заявил белорусский президент Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это – вопрос», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, до какой степени может дойти интеграция двух государств.

В связи с этим белорусский лидер призвал граждан обеих стран «адресовать вопрос себе». По его словам, насколько граждане готовы, настолько и лидеры стран будут выполнять их волю, передает РИА «Новости».

«Если не готовы, какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то, ну а тем более, мы, и нам это и не нужно. Поэтому готовьтесь вы – в своем сознании, поведении, цели ставьте перед собой, я имею в виду народы России и Белоруссии, а мы будем их реализовывать, мы ваши слуги», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: Мы готовы настолько далеко идти в единении государств и народов, насколько вы готовы. Мы хоть завтра можем объединиться, у нас проблем нет pic.twitter.com/WU6u0OfYuF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 15, 2019

В то же время Лукашенко заявил, что суверенитеты России и Белоруссии – «это святое» и этот вопрос не обсуждался на встрече глав государств.

Вначале Лукашенко заявлял, что союз с Россией может развиваться только на равноправной основе, и исключил объединение стран. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о позиции белорусского лидера по возможному объединению двух стран.

При этом после встречи президента России Владимира Путина и Лукашенко было объявлено, что Москва и Минск договорились о создании рабочей группы по интеграции в рамках договора о Союзном государстве.