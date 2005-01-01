Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным

Суверенитеты России и Белоруссии – «это святое», вопрос не обсуждался на встрече глав государств, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным будущие отношения двух стран после смены президентов. Он указал, что Минск готов в деле интеграции идти настолько далеко, насколько готова Москва, передает ТАСС.

Он также рассказал, что тема налогового маневра с Путиным в Сочи не обсуждалась. «Она [проблема] действительно существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю, президент [Путин] подтвердит, мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня», – заявил Лукашенко, отвечая на вопрос, принято ли решение по теме налогового маневра. Глава Белоруссии добавил, что этот вопрос вряд ли можно считать важнейшим в российско-белорусских отношениях.

Напомним, президент Белоруссии прибыл в Россию с визитом. В Кремле сообщали, что встреча Путина и Лукашенко продлилась всю среду, а в четверг и пятницу они продолжат контактировать.