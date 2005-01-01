В Германии пожалели, что не взяли Украину в НАТО в 2008 году

Германия и Франция в 2008 году отказали Украине в приеме в Североатлантический альянс, так как учитывали российские интересы; в настоящее время многие полагают, что решение было ошибочным, заявил немецкий политик, замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александр Ламбсдорф.

«Возможно, у Украины не было бы таких сложностей, как сейчас, если бы она была членом НАТО. Поэтому я могу понять, что в Киеве об этом думают», – приводит его слова РИА «Новости».

«В 2008 году Германия и Франция сказали, что Украина не может стать членом альянса, и многие говорят, что это было тогда ошибкой», – рассказал он, уточнив, что решение принималось с учетом российских интересов с германо-французской точки зрения.

Напомним, в начале 2008 года Североатлантический альянс получил письмо за подписями тогдашних президента Украины Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и спикера парламента Арсения Яценюка с просьбой присоединить Украину к «Плану действий по членству в НАТО», однако на Бухарестском саммите НАТО в апреле того же года украинская сторона получила отказ из-за позиции Германии и Франции. Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер, однако, заявил, что Украина со временем станет полноправным членом альянса.

Россия неоднократно выступала против расширения НАТО на восток, но этот процесс продолжается: в 2017 году Черногория стала новым членом альянса, готовится к этому и Северная Македония.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины, альянс может работать с этими странами и без принятия их в свои ряды.

В то же время многие на Украине высказываются против присоединения к НАТО. Так, бывший замглавы минобороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко говорил, что его страна несовместима с Североатлантическим альянсом из-за отсутствия однообразия в операционных доктринах и ментальных различий.