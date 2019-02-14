В РПЦ назвали День всех влюбленных праздником больных

Наряду с Днем всех влюбленных можно отмечать день «больных гепатитом и туберкулезом», так как влюбленность считается болезнью, заявил протоиерей Димитрий Смирнов.

«Всемирная организация здравоохранения считает влюбленность болезнью. <...> Если празднуют день всех влюбленных, тогда надо праздновать День больных туберкулезом, День больных гепатитом A, B, C. Кто влюблен – это очень опасное состояние, в котором человек много делает глупостей», – сказал Смирнов радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция отмечает, что сведения о том, что ВОЗ признала влюбленность болезнью, не получили официального подтверждения.

По словам Смирнова, влюбленность может довести до суицида. Чтобы справиться с этим состоянием, нужно поститься и молиться. Также можно обращаться за помощью к психологам и психиатрам.

Протоиерей добавил, что празднование Дня святого Валентина превратилось в бизнес-проект.

«На воздухе делают деньги. Зачем нам-то участвовать в этом проекте и тратить деньги, когда они вместо этого могли бы стать бюджетными? Святой Валентин общий и для Запада, и для Востока. Ему можно молиться. Но в его житие ничего не сказано о влюбленности», – добавил он.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев поздравил участников Российского инвестиционного форума с Днем святого Валентина.

К 14 февраля было проведено исследование, сопоставляющее расходы на подарки на День влюбленных у мужчин и женщин различных возрастов.

Газета ВЗГЛЯД называла самые популярные подарки в этот день.