Медведев поздравил участников инвестфорума с Днем святого Валентина

Председатель правительства Дмитрий Медведев поздравил участников Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, с 14 февраля (Днем святого Валентина), назвав любовь важной частью жизни.

«Работы непочатый край, но мы в то же время не должны забывать о том, что мы живем здесь и сейчас. По-разному относятся к соответствующему дню, но, действительно, любовь – очень важная часть нашей жизни. Поздравляю всех с Днем влюбленных», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.

Между тем, специалисты дали советы одиноким людям, как пережить День всех влюбленных без чувства одиночества.

14 февраля у католиков и протестантов отмечается День святого Валентина, который во всем мире признан как День всех влюбленных. Праздник стал популярным в России с 1990-х годов. Газета ВЗГЛЯД называла самые популярные подарки в этот день.