Психологи дали советы одиноким на 14 февраля

Специалисты дали советы одиноким людям, как пережить День всех влюбленных без чувства одиночества.

Тем, кто одинок 14 февраля, рекомендуется отметить этот праздник как День самого хорошего отношения к себе, преподнести себе подарок или просто похвалить за достигнутые успехи, советуют опрошенные РИА «Новости» психологи.

«Спросить себя, что принесло бы мне радость, и сделать это. Например, подарить себе подарок, сводить себя на концерт или на выставку», – рекомендует консультант психологического центра Илья Шабшин. Главное – развеселить себя самому, не ожидая этого от других.

«Самое главное, очень важно посмотреть на свою жизнь как на индивидуальный путь, уникальный и неповторимый», – добавляет Шабшин.

Писатель, психолог и телеведущий Михаил Хорс напоминает, что «одиночество – это плохо» по большому счету является стереотипом, утверждающим, что «хорошо» бывает лишь с кем-то вместе. Такой подход, по его мнению, обесценивает личность человека.

«Если вам грустно, то задайте себе вопрос, а хочу ли я этого, если да, то вы это получите на следующий праздник», – добавляет семейный психолог Ирина Обухова.

14 февраля у католиков и протестантов отмечается День святого Валентина, который во всем мире признан как День всех влюбленных. Праздник стал популярным в России с 1990-х годов. Ранее газета ВЗГЛЯД назвала самые популярные подарки в этот день.