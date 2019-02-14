Сделано сравнение трат мужчин на любимых девушек и жен

Проведено исследование, сопоставляющее расходы на подарки на День влюбленных у мужчин и женщин различных возрастов.

В День святого Валентина мужчина в среднем тратят больше денег на подарок любимой девушке, чем уже законной жене – в среднем около 3 и 2,6 тыс. рублей соответственно. Такое исследование провел портал сервиса по поиску работы Superjob.

Женщины же при этом тратят примерно одинаковую сумму и на мужей и на кавалеров – 1,7 и 1,6 тыс. рублей.

На подарки женам все мужчины тратят примерно одинаково, любимым девушкам же достаются самые дорогие подарки от мужчин в возрасте от 35 до 44 лет – 3,2 тыс. рублей. Мужчины старше 45 лет экономнее всего – всего 2,4 тыс. рублей. Женщины старше 45 лет – наоборот, «щедрее» всего – 1,8 тыс. рублей. «Экономят» на мужьях дамы 35-44 лет (1,4 тыс. рублей). На подарок любимому мужчине больше всего потратят незамужние женщины 35-44 лет (1,9 тыс. рублей), меньше всего – дамы старше 45 лет (1,5 тыс. рублей).

Всего же, по данным исследования, 14 февраля 39% россиян собираются дарить подарки. Жен и мужей таким образом поздравят 17% опрошенных, просто любимых – 11%. 57% россиян не собираются дарить подарки на День влюбленных вообще.

По данным опроса ВЦИОМ, более половины россиян (59%) признались в том, что в настоящее время испытывают влюбленность, причем среди мужчин эта доля оказалась выше – 66%, а женщин только 54%.