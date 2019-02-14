Российский рынок акций упал на опасениях новых санкций США

Акции крупнейших российских компаний и банков на открытии рынка снижаются на 2-3% на фоне подготовки новых санкций США в отношении России, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, обыкновенные акции и префы Сбербанка упали на 2,6% (максимально – на 3,5%) и 2,1% соответственно, расписки «Русагро» – на 1,9%, акции ВТБ – на 1,8%, АФК «Система» – на 1,4%, Роснефти – на 1,4%, «Яндекса» – на 1,4%, ОГК-2 – на 1,4%, расписки En+ – на 1,3%, передает ТАСС.

Между тем, как отметил первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах Российского инвестиционного форума, эффект от возможного введения новых санкций США в отношении России будет меньшим, чем от введенных ранее. Он подчеркнул, что Россия приобрела достаточно большой опыт работы в условиях санкций.

Ранее стало известно, что сенаторы обеих партий Конгресса США предложат ввести санкции против банковской и энергетической сферы экономики, а также госдолга России.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщал, что правительство совместно с Центробанком создало достаточную базу для реагирования на возможные новые санкции США в отношении российских банков.