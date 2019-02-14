В кабмине дали прогноз по ценам на продукты

Связанных с производством сельскохозяйственной продукции предпосылок для роста цен на продовольствие в настоящее время нет, сказал вице-премьер Алексей Гордеев.

«Есть фактор повышения НДС и повышение цен на ГСМ. Конечно, это все в цену продукции вкладывают, в динамику роста. Но предпосылок для роста цены, связанных с производством сельхозпродукции, никаких нет», – приводит его слова ТАСС.

Он напомнил, что и в прошлом году в России было произведено достаточно «базовых» продуктов, а в апреле будет понятен прогноз на производство продукции растениеводства и зерновых.

«Сейчас можем сказать, что производим продовольствия вполне достаточно, еще и экспортируем», – отметил зампред правительства.

В свою очередь министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил, что урожай зерна в России в 2019 году может составить 118 млн тонн. «Это примерно на 5% больше по сравнению с результатом прошлого года, что позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны и нарастить экспортный потенциал», – сказал он.

В середине декабря Росстат сообщал, что урожай зерна в России в 2018 году в хозяйствах всех категорий составил 112,8 млн тонн в весе после доработки.