Россия нашла рычаг давления на Украину для допуска наблюдателей

«Решения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ нельзя отклонять без консенсусного решения государств – членов ОБСЕ. То есть одного нежелания Киева недостаточно для того, чтобы не направлять российских наблюдателей на выборы президента Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.

«Если говорить о процедурах БДИПЧ – это стандартный запрос, который циркулярно рассылается всем государствам – участникам ОБСЕ, за исключением государств, где проходят выборы. Их граждане не участвуют в международной миссии наблюдателей», – отметил председатель Совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов. Он отметил, что российская квота краткосрочных наблюдателей составляет до 100 человек, которые имеют право приехать за несколько дней до дня выборов (31 марта), разъехаться во все области и наблюдать за процедурой голосования и подведения итогов.

Верховная рада на прошлой неделе приняла закон, по которому наблюдатели от России не могут присутствовать на выборах президента Украины. Украинский Центризбирком отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России – Елизаветы Борисовой из РОИИП и Кристины Богдановой из «Института общественной электоральной дипломатии».

Пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян заявлял, что представителей России не пропустят через границу. 8 февраля МИД России сообщил: Москва в целях безопасности решила не направлять наблюдателей на Украину. Но, подчеркнули в дипломатическом ведомстве, если ОБСЕ побудит Киев соблюдать свои обязательства в рамках организации президентских выборов, то российские наблюдатели все-таки будут готовы отправиться на Украину.

В среду МИД России проинформировал: БДИПЧ ОБСЕ запросило у Министерства иностранных дел России краткосрочных наблюдателей для командирования на Украину по президентским выборам в стране.

«Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением. Рассчитываем, что им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения», – говорится в заявлении МИД.

«Хочу отметить, что сегодня БДИПЧ ОБСЕ не может решить вопрос с Киевом по допуску всех своих наблюдателей без дискриминации. Сегодня Киев говорит, что украинские власти не будут пускать в наблюдатели граждан с российскими паспортами, – отмечает Игорь Борисов. – Но, исходя из заявления МИД России, мы будем продолжать исполнять взятые на себя обязательства и участвовать в деятельности ОБСЕ. Я так понимаю, за этими словами скрывается, что будет направлен список краткосрочных наблюдателей для возможного наблюдения в составе краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Это полностью соответствует действиям России и ее международным обязательствам».

Попытку Киева запретить доступ наблюдателей Борисов расценил как продолжение политики властей Украины и уход этой страны от ее международных обязательств. Более того, украинские власти своими действиями подрывают престиж ОБСЕ. «Организация и так старается сохранить хорошую мину при плохой игре на Украине. Это связано и с проблемами с исполнением минских обязательств. Теперь еще и запрет на доступ наблюдателей, который показывает истинное лицо нынешней власти Киева», – подчеркивает Борисов.

Тем не менее он считает, что есть инструменты, чтобы вынудить Киев изменить свою позицию. «Есть обязательства БДИПЧ. Это исполнительный орган с установленными процедурами, которые нельзя отклонять без консенсусного решения государств ОБСЕ. То есть одного веления Киева для того, чтобы не направлять российских наблюдателей недостаточно», – утверждает Борисов.

Он отмечает, что отправка приглашений для участия в наблюдении – это стандартная процедура для всех государств ОБСЕ. «Приглашения направляются даже в Ватикан, который никогда никуда никаких наблюдателей не направлял», – продолжает Борисов. Деятельность ОБСЕ как организации, целью которой является безопасность и сотрудничество в Европе, обеспечена другими механизмами: прежде всего, соответствующими решениями на постоянном саммите, который заседает еженедельно в Вене. «Но это требует определенного шага БДИПЧ ОБСЕ для информирования генсека ООН и вынесения в повестку дня соответствующего вопроса о невыполнении обязательств со стороны Киева. Инструментарий есть, но воспользуется ли им в интересах сохранения организации и выполнения ее задач нынешнее руководство БДИПЧ, будем ожидать», – подводит итог Борисов.