Россия нашла рычаг давления на Украину для допуска наблюдателей

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США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
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Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
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Кто на самом деле сломал хребет «Исламскому государству»

Николай Плотников, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН
С падением созданного на Ближнем Востоке исламистского псевдохалифата угроза джихадизма не уменьшится, а будет означать конец одной фазы борьбы с этим явлением и начало другой. Организация меняет тактику. Подробности...
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    Кто заплатит за «мусорную реформу»

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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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      Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
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          Россия нашла рычаг давления на Украину для допуска наблюдателей

             13 февраля 2019, 20:50
          Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Решения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ нельзя отклонять без консенсусного решения государств – членов ОБСЕ. То есть одного нежелания Киева недостаточно для того, чтобы не направлять российских наблюдателей на выборы президента Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.

          «Если говорить о процедурах БДИПЧ – это стандартный запрос, который циркулярно рассылается всем государствам – участникам ОБСЕ, за исключением государств, где проходят выборы. Их граждане не участвуют в международной миссии наблюдателей», – отметил председатель Совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов. Он отметил, что российская квота краткосрочных наблюдателей составляет до 100 человек, которые имеют право приехать за несколько дней до дня выборов (31 марта), разъехаться во все области и наблюдать за процедурой голосования и подведения итогов.

          Верховная рада на прошлой неделе приняла закон, по которому наблюдатели от России не могут присутствовать на выборах президента Украины. Украинский Центризбирком отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России – Елизаветы Борисовой из РОИИП и Кристины Богдановой из «Института общественной электоральной дипломатии».

          Пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян заявлял, что представителей России не пропустят через границу. 8 февраля МИД России сообщил: Москва в целях безопасности решила не направлять наблюдателей на Украину. Но, подчеркнули в дипломатическом ведомстве, если ОБСЕ побудит Киев соблюдать свои обязательства в рамках организации президентских выборов, то российские наблюдатели все-таки будут готовы отправиться на Украину.

          В среду МИД России проинформировал: БДИПЧ ОБСЕ запросило у Министерства иностранных дел России краткосрочных наблюдателей для командирования на Украину по президентским выборам в стране.

          «Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением. Рассчитываем, что им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения», – говорится в заявлении МИД.

          «Хочу отметить, что сегодня БДИПЧ ОБСЕ не может решить вопрос с Киевом по допуску всех своих наблюдателей без дискриминации. Сегодня Киев говорит, что украинские власти не будут пускать в наблюдатели граждан с российскими паспортами, – отмечает Игорь Борисов. – Но, исходя из заявления МИД России, мы будем продолжать исполнять взятые на себя обязательства и участвовать в деятельности ОБСЕ. Я так понимаю, за этими словами скрывается, что будет направлен список краткосрочных наблюдателей для возможного наблюдения в составе краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Это полностью соответствует действиям России и ее международным обязательствам».

          Попытку Киева запретить доступ наблюдателей Борисов расценил как продолжение политики властей Украины и уход этой страны от ее международных обязательств. Более того, украинские власти своими действиями подрывают престиж ОБСЕ. «Организация и так старается сохранить хорошую мину при плохой игре на Украине. Это связано и с проблемами с исполнением минских обязательств. Теперь еще и запрет на доступ наблюдателей, который показывает истинное лицо нынешней власти Киева», – подчеркивает Борисов.

          Тем не менее он считает, что есть инструменты, чтобы вынудить Киев изменить свою позицию. «Есть обязательства БДИПЧ. Это исполнительный орган с установленными процедурами, которые нельзя отклонять без консенсусного решения государств ОБСЕ. То есть одного веления Киева для того, чтобы не направлять российских наблюдателей недостаточно», – утверждает Борисов.

          Он отмечает, что отправка приглашений для участия в наблюдении – это стандартная процедура для всех государств ОБСЕ. «Приглашения направляются даже в Ватикан, который никогда никуда никаких наблюдателей не направлял», – продолжает Борисов. Деятельность ОБСЕ как организации, целью которой является безопасность и сотрудничество в Европе, обеспечена другими механизмами: прежде всего, соответствующими решениями на постоянном саммите, который заседает еженедельно в Вене. «Но это требует определенного шага БДИПЧ ОБСЕ для информирования генсека ООН и вынесения в повестку дня соответствующего вопроса о невыполнении обязательств со стороны Киева. Инструментарий есть, но воспользуется ли им в интересах сохранения организации и выполнения ее задач нынешнее руководство БДИПЧ, будем ожидать», – подводит итог Борисов.


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