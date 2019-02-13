Субсидирование полетов на Дальний Восток решили увеличить на миллиарды рублей

Субсидирование полетов на Дальний Восток возрастет на 5,2 млрд рублей, сообщили в правительстве России.

Дофинансирование программы субсидирования было инициировано Министерством транспорта, передает ТАСС. Сообщается, что в кабинете министров уже приняли решение о выделении дополнительных средств.

«Средства в размере 5,2 млрд рублей позволят авиакомпаниям дополнительно реализовать 785 тыс. билетов по специальному тарифу», – говорится в сообщении.

Согласно программе субсидирования, пассажиры могут купить билеты эконом-класса по льготной цене. Программа распространяется на граждан России в возрасте до 23 лет, мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет, а также инвалидов и членов многодетных семей. Отмечается, что в 2019 году на субсидии авиакомпаниям бюджет направил 3,8 млрд рублей, 2,8 млрд из которых пошли перевозчикам, летающим на Дальний Восток, Сибирь и Крайний Север.

В марте 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев назвал Дальний Восток приоритетным направлением с точки зрения развития воздушных перевозок.

Летом Росавиация заявила о дополнительном финансировании перелетов по дальневосточному направлению на сумму 152 миллиона.