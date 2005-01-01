У водителя восхитивших Илона Маска «Жигулей» изъяли автомобиль

Ставропольские правоохранители привлекли к ответственности водителя автомобиля ВАЗ-2106, приведшего в восторг основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

«Водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», – пояснили Ura.ru в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

Кроме того, водителя наказали за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, а также за несоблюдение требований об обязательном автостраховании. Автомобиль «с обратной конструкцией» изъяли и поместили на охраняемую стоянку.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал пост телеканала НТВ в Twitter о движущемся задом наперед автомобиле «Жигули». На видео автомобиль едет задом наперед. За рулем машины находился 18-летний житель Невинномысска. Он объяснил, что поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль.