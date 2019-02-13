Илон Маск по-русски выразил восхищение «Жигулями»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал пост телеканала НТВ в Twitter о движущемся задом наперед автомобиле «Жигули».

Телеканал НТВ опубликовал в Twitter ролик с припиской на английском «Как тебе такое, Илон Маск?». На видео попал автомобиль марки «Жигули», который едет задом наперед. За рулем машины находился 18-летний житель Невинномысска. Он объяснил, что поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль.

Неожиданно для многих пользователей Сети Маск ответил на этот твит. «Хаха офигенно», – написал он.

хаха офигенно — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2019

Мем «Как тебе такое, Илон Маск?» появился больше года назад. Так в Сети шутили над нелепыми изобретениями, которые могли бы конкурировать с продукцией Маска.

В прошлом году канадская певица Граймс, которая на тот момент встречалась с Илоном Маском, привлекла внимание соцсетей, оставив под постом главы Tesla в Instagram комментарий на русском языке.