Мадуро заявил о захвате власти в США ку-клукс-клановцами

Власть в США захватило радикальное крыло белых экстремистов из «Ку-клукс-клана», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Он (президент США Дональд Трамп) открытый (сторонник превосходства белой расы). Он способствовал фашистским и неофашистским тенденциям и неонацизму внутри США, в Европе и Латинской Америке», – передает слова Мадуро «Интерфакс».

Ранее Мадуро также назвал «безумием» слова Трампа о возможном военном решении конфликта в Венесуэле и отказался от предложения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку. Тогда же президент Венесуэлы заявил, что в Белом доме испытывают презрение ко всему миру.