Москалькова заявила о законности возвращения в Крым капитана «Норда»

Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко прошел через российско-украинскую границу и вернулся в Крым официально, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Я думаю, что, может быть, семейное тяжелое положение и постоянное затягивание в рассмотрении судебного процесса побудило его выдвинуться домой. По моим данным, он прошел через границу официально, по паспорту. Остается только порадоваться, что это случилось», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что Киеву нужно навести порядок с погранслужбой, так как Горбенко не мог пересечь границу неофициально. Москалькова также отметила, что ей не поступало просьб о встрече со стороны семьи Горбенко.

Напомним, накануне стало известно, что Владимир Горбенко вернулся в Крым. Это произошло еще в субботу. Сам Горбенко рассказал, что смог покинуть Украину официально, по документам.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, какими путями капитан «Норда» мог бежать с Украины.