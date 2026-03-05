О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Верховный суд разрешил уголовное преследование экс-судьи по делу о взятке
Решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о возбуждении уголовного дела в отношении экс-заместителя председателя Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой утвердил Верховный суд России.
Следствие считает, что экс-судья получила 3 млн рублей за вынесение мягкого приговора без лишения свободы, передает ТАСС.
Петрова пыталась оспорить согласие квалификационной коллегии, ссылаясь на связь преследования с ее профессиональной деятельностью.
Однако ВККС коллегия отвергла эти доводы.
Доказательств давления на судью не представлено, а процедура лишения неприкосновенности соблюдена верно. Теперь решение о возбуждении дела по статье о взятке в особо крупном размере считается обоснованным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Высшая квалификационная коллегия судей согласилась привлечь к ответственности отставного судью Тверского областного суда Владимира Колпикова. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил представление о даче согласия на возбуждение дела против судьи из ЛНР Сергея Костулина.