Российскую наездницу наказали за жестокое избиение связанной лошади

Tекст: Алексей Дегтярёв

ФКСР официально объявила о дисквалификации Плетневой и Якубович из-за инцидента с конем по кличке Рамзан, передает РИА «Новости».

Скандал разгорелся после публикации кадров, на которых всадница наказывает животное за неповиновение.

Случай произошел в конце декабря 2025 года в комплексе «Отрада», когда конь сбросил наездницу. В ответ женщины связали ноги животному и начали избивать его, нанеся серьезные травмы головы. Видеозапись жестокой расправы быстро распространилась в социальных сетях, вызвав широкий резонанс.

Виновницы лишены права участвовать в любых турнирах как в России, так и за рубежом. Плетнева отстранена от соревнований на один год, а ее тренер Якубович получила запрет на профессиональную деятельность сроком на два года.

В федерации уточнили, что вердикт вынесен с учетом видеодоказательств и заключения ветеринарного комитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тренер Екатерина Якубович была исключена из членов Федерации конного спорта России по итогам заочного заседания бюро.