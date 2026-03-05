О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Российскую наездницу наказали за жестокое избиение связанной лошади
Федерация конного спорта России приняла жесткие меры против наездницы Елизаветы Плетневой и тренера Екатерины Якубович, попавших на видео во время истязания связанного животного хлыстом.
ФКСР официально объявила о дисквалификации Плетневой и Якубович из-за инцидента с конем по кличке Рамзан, передает РИА «Новости».
Скандал разгорелся после публикации кадров, на которых всадница наказывает животное за неповиновение.
Случай произошел в конце декабря 2025 года в комплексе «Отрада», когда конь сбросил наездницу. В ответ женщины связали ноги животному и начали избивать его, нанеся серьезные травмы головы. Видеозапись жестокой расправы быстро распространилась в социальных сетях, вызвав широкий резонанс.
Виновницы лишены права участвовать в любых турнирах как в России, так и за рубежом. Плетнева отстранена от соревнований на один год, а ее тренер Якубович получила запрет на профессиональную деятельность сроком на два года.
В федерации уточнили, что вердикт вынесен с учетом видеодоказательств и заключения ветеринарного комитета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тренер Екатерина Якубович была исключена из членов Федерации конного спорта России по итогам заочного заседания бюро.