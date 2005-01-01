Капитан «Норда» рассказал, как смог покинуть Украину

Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал, как смог покинуть Украину и добраться до Крыма.

По его словам, он доехал из Мелитополя «на пересадках» до границы с Крымом. Там он жил у родственников, а на полуостров вернулся в Крым через пункт пропуска «Чаплынка», передает РИА «Новости».

Горбенко пояснил, что на Украине не было официального контроля за его передвижениями. Кроме того, с него было снято ограничение по запрету выезда в Крым. Границу он пересек при наличии подтверждающего это документа.

Капитан судна добавил, что на Украине ему предлагали признать вину, получить украинское гражданство и вернуться домой с условным сроком. Горбенко не считает себя виновным, поэтому отказался от предложения.

О возвращении Горбенко в Крым ранее в понедельник сообщила его мать. По ее словам, он находится дома с субботы. В Кремле отказались отвечать на вопрос о причастности к этому российских спецслужб.

Горбенко уже рассказал, как с ним обращались на Украине. Также он сообщил, что судно осталось на украинской территории. Его вернуть практически невозможно.

На прошлой неделе полиция украинского Мелитополя открыла дело по статье об умышленном убийстве в связи с пропажей Горбенко.