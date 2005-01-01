Капитан «Норда» ответил на вопрос о пытках на Украине

Вернувшийся в Крым капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал, как с ним обращались на Украине; он сообщил, что судно осталось на украинской территории и надежды на его возвращение мало.

«Физического воздействия, слава богу, не оказывали. Люди, в принципе, адекватные, понимали, что это политическое дело», – сказал он в интервью «Комсомольской правде – Крым».

Горбенко отметил, что ему предлагали признать вину, не доводя дело до суда, получить украинский паспорт и вернуться домой по нему. «На это акцент делался – на то, что я должен был вернуться по украинскому паспорту. Но вернулся я домой по российскому паспорту», – подчеркнул он, не уточнив, когда именно оказался в Крыму.

Капитан рассказал, что после выхода из СИЗО под залог он должен был отмечаться каждый понедельник у следователя. Кроме того, он рассказал о слежке. «Мания преследования какая-то: едешь и оборачиваешься, что за машинка за тобой едет, как часто ты ее видел. Говорю полушепотом, стал более молчаливым, без лишних слов. Перестроился на новый лад – живешь в постоянной опаске. Напряжение», – пояснил он.

Горбенко добавил, что намерен продолжить заниматься рыбным промыслом. Капитан сейнера отметил, что ни он, ни экипаж не оказывали сопротивления после захвата судна украинскими пограничниками, так как были уверены в том, что не нарушали закона.

«Правила рыболовства я знаю, все разрешения для ловли рыбы у меня на борту были, район, где я ловил рыбу – разрешенный был. Верилось, что справедливость должна восторжествовать», – сказал Горбенко.

В свою очередь представитель керченского производственного кооператива «Колхоз имени Первого Мая» Анна Шевелева, которому принадлежит судно, сообщила ТАСС, что Горбенко вернулся в Крым и чувствует себя «не очень». «Его возвращение – его личный успешный проект», – заметила она.

О возвращении Горбенко в Крым ранее в понедельник сообщила его мать. По ее словам, он находится дома с субботы.

На прошлой неделе адвокат Александр Руденко сообщал, что полиция украинского города Мелитополь открыла дело по статье об умышленном убийстве в связи с пропажей Горбенко.