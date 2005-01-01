В Кремле прокомментировали возвращение капитана «Норда» в Крым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о работе российских спецслужб в процессе возвращения в Крым арестованного на Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко; представитель Кремля отметил, что «результат говорит сам за себя».

«Я не буду это комментировать, главное, что он находится на родине, в Крыму. Это главное, а нюансы или мы узнаем со временем, или мы не узнаем. Но результат говорит сам за себя», – приводит его слова ТАСС.

Вопрос о том, как будет реагировать Москва на возможный запрос Киева об экстрадиции Горбенко, представитель Кремля переадресовал в Министерство иностранных дел России. Он отметил, что такая работа проводится по дипломатическим каналам.

О возвращении Горбенко в Крым ранее в понедельник сообщила его мать. По ее словам, он находится дома с субботы. Горбенко рассказал, как с ним обращались на Украине; он сообщил, что судно осталось на украинской территории и надежды на его возвращение мало.

На прошлой неделе полиция украинского города Мелитополь открыла дело по статье об умышленном убийстве в связи с пропажей Горбенко.