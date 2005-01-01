На Западе увидели в «Посейдонах» стремление России развалить НАТО

Американский интернет-портал Business Insider утверждает, что истинная цель российских «Посейдонов», которых также называют торпедами «Судного дня», заключается в развале НАТО.

Издание подчеркивает: если ядерное оружие в большинстве случаев способно уничтожить один город, то новейшие российские торпеды смогут «прекратить существование целого континента», передает РИА «Новости».

По версии журнала, «Посейдоны» нацелены на то, чтобы разубедить Вашингтон отвечать на «российскую агрессию» в будущем.

Источники портала отмечают, что Россия сможет применить «Посейдоны» даже в случае своего полного уничтожения, поэтому «США не захотят подвергнуть свои прибрежные воды многолетней радиации от подводных торпед, которых им нечем отразить, и поставят под вопрос, насколько сильно им нужно спасти Эстонию от хватки Москвы», говорится в материале.

Эксперты издания считают, что, Североатлантический альянс не станет приходить на помощь союзной стране, поэтому существование НАТО как военного союза прекратится.

Напомним, на прошлой неделе замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что сомневается в сообщениях о серьезной угрозе для США со стороны российской океанской системы «Посейдон».

О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта прошлого года. ВМФ планирует поставить на боевое дежурство 32 подводных беспилотника, которые смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника.

В январе стало известно, что «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует его неуязвимость.