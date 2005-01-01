Для борьбы с С-400 американские F-35 решили оснастить стелс-бомбой

ВМС США собираются оснастить стелс-бомбой AGM-154, или JSOW самолеты F-35C до конца 2023 года, что придаст истребителям дополнительный ударный потенциал с увеличенной дальностью; это важное подспорье в борьбе против систем ПВО России и Китая, пишут американские СМИ.

7 февраля 2019 года в Пентагоне объявили о намерении заключить контракт с производителем бомбы JSOW-Extended Range, или JSOW-ER. Вооружение будет совместимо с ударными истребителями F-35A, сообщает The Drive.

Также модернизированная AGM-154 сможет устанавливаться на F-18. Развернуты стелс-бомбы должны быть не позднее 23-го финансового года, говорится в тексте контракта. Предполагается, что ракеты будут устанавливаться на самолеты морской авиации США.

По имеющимся данным, новая версия авиационной бомбы может поражать цели на расстоянии почти 462,5 км.

При этом за счет оснащения бомбы турбореактивным двигателем Hamilton-Sundstrand TJ-150 дальность полета увеличится до 560 километров, что позволит поражать хорошо защищенные объекты без входа самолета-носителя в зону поражения ПВО, отмечает Naked Space.

The Drive пишет, что увеличение дальности ракеты может помочь США в борьбе с системами ПВО России и Китая, в том числе с С-400.

В апреле 2018 года компания Raytheon сообщила, что закончила работы по интеграции тактической планирующей управляемой авиационной бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) для использования на истребителях F-35C Joint Strike Fighter при размещении внутри фюзеляжа.