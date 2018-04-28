Истребитель F-35 получил новое вооружение

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28 апреля, суббота | Последнее обновление — 21:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Российские летчики «ювелирно» посадили иностранный военный самолет без стойки шасси
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Россия заработает на примирении двух Корей
Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей
Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу
В мире изменилось отношение к послушанию США
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами
Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Пока на Западе частные военные компании зарабатывают деньги и служат инструментом для непрямого ведения политики, пока Китай вовсю создает военные госкорпорации для экспансии в Африке, Россия вновь идет своим путем. Подробности...
Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...
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Свой вклад в «бархатную революцию» внесла даже Ким Кардашьян
Владимир Блинов, digital-агентство «Интериум»
Британские ученые сделали вывод, что соцсети – хорошее средство раскрутки и координации в любых протестах, митингах и акциях. Можно выделить «три боевых слона», на которых революции, «цветные» и «бархатные», въезжают в «режимы». Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»
В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договорПодробности...
В Москве прошла ночная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооруженийПодробности...
Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет
Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбитаПодробности...
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