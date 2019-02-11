Российский спутник снял «шокирующий» мусор на орбите

Спутник «Ломоносов» получил видеозаписи полета космического мусора, часть из этих останков идентифицировали, рассказал директор Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.

«Мы получили шокирующие видео и снимки всего космического мусора и других космических объектов, которые пролетали мимо спутника на разных расстояниях», – сообщил Панасюк РИА «Новости».

Мусор был зафиксирован с помощью камер, созданных Астрономическим институтом им. Штернберга и НИИЯФ МГУ, программное обеспечение смогло определить координаты объектов и распознать часть из них.

Спутник «Михайло Ломоносов» был создан корпорацией ВНИИЭМ по заказу МГУ им. Ломоносова. Аппарат вывели на орбиту ракетой-носителем «Союз 2.1.а» 28 апреля 2016 года во время первого в истории пуска с космодрома Восточный в Амурской области.

Ранее в понедельник сообщалось, что телескоп на «Ломоносове» обнаружил в земной атмосфере мощные световые «взрывы», природа которых еще неизвестна.