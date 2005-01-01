В Кремле оценили статью Суркова о «политической машине Путина»

Статья помощника президента Владислава Суркова «Долгое государство Путина» опирается на богатый опыт автора и предоставляет большое поле для дискуссий, заявили в Кремле.

«Статья сложная, она требует осмысления. Это такой личный подход, личное мировоззрение. Сурков имеет опыт, который трудно переоценить», – передает ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что, исходя из опыта, которым обладает Сурков, он имеет право на суждения. В ответ на вопрос, есть ли сторонники взглядов, изложенных Сурковым, Песков сказал: «Однозначно есть».

Он согласился и с тем, что Сурков озвучил в том числе позиции, которые могут вызвать споры и дискуссии. «Но, наверное, вряд ли подлежит обсуждению, что статья будет интересна многим и что она весьма содержательна и глубока».

Пресс-секретарь подчеркнул, что многие уже успели ознакомиться со статьей Суркова, в том числе и он сам. Публикацию предоставят для ознакомления и главе государства, добавил Песков.

В понедельник в «Независимой газете» была опубликована статья Суркова, в которой тот охарактеризовал современную Россию как государство нового типа, вернувшееся к своему естественному состоянию великой общности народов.

Сурков пишет, что сейчас «большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу». Сурков уверен, что выход этой машины на полную мощность еще впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина, «подобно тому, как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля, Турция по-прежнему опирается на идеологию «Шести стрел» Ататюрка, а Соединенные Штаты и поныне обращаются к образам и ценностям полулегендарных «отцов-основателей».